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Орловская школа расширяется

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02.09.2019

Пищеблок на 100 посадочных мест возведут рядом с Краснозоренской средней школой. Общая площадь здания составит 519 квадратных метров. Строение будет двухэтажным.

Общеобразовательное учреждение развивают в рамках программы, разработанной по указу президента России. В настоящий момент завершена разработка проекта и сметы работ по пристройке пищеблока. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Теги:ОрёлОрловская областьгубернаторКлычковобразованиешколаКраснозоренский районКрасная заряпрезидент России

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