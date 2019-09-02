Орловская школа расширяется

Пищеблок на 100 посадочных мест возведут рядом с Краснозоренской средней школой. Общая площадь здания составит 519 квадратных метров. Строение будет двухэтажным.

Общеобразовательное учреждение развивают в рамках программы, разработанной по указу президента России. В настоящий момент завершена разработка проекта и сметы работ по пристройке пищеблока. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.