Орловская прокуратура уличила полицию в сокрытии информации о приостановке расследования уголовных дел
26.06.2019
Нарушения выявили в отделе МВД «Мценский». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.
Выяснилось, что полицейские скрыли информацию о приостановке расследования пяти уголовных дел, что привело к искажению статистики.
Прокуратура внесла представление главе Управления МВД по Орловской области Юрию Савенкову. В итоге начальника следственного отдела МВД «Мценский» и троих его подчинённых привлекли к дисциплинарной ответственности.
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