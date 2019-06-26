Орловская прокуратура уличила полицию в сокрытии информации о приостановке расследования уголовных дел

Нарушения выявили в отделе МВД «Мценский». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Выяснилось, что полицейские скрыли информацию о приостановке расследования пяти уголовных дел, что привело к искажению статистики.

Прокуратура внесла представление главе Управления МВД по Орловской области Юрию Савенкову. В итоге начальника следственного отдела МВД «Мценский» и троих его подчинённых привлекли к дисциплинарной ответственности.