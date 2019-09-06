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Орел06.09.2019 Пятница 15:40
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Орловская прокуратура рассказала о количестве необоснованных проверок бизнеса

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06.09.2019

В первой половине этого года в Орловской области надзорное ведомство отклонило каждое третье обращение контролирующих органов о проведении внеплановых проверок предпринимателей. При этом в большинстве таких случаев «контролёры» даже не смогли обосновать необходимость таких мероприятий, что и вызвало недоверие у прокуроров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

За тот же период прокуратура выявила около 500 нарушений законодательства в сфере защиты прав бизнеса. Внесено 286 актов прокурорского реагирования. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 142 должностных лица.

Теги:Орловская областьпрокуратура Орловской областизащита прав предпринимателей

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