Орловская прокуратура рассказала о количестве необоснованных проверок бизнеса

В первой половине этого года в Орловской области надзорное ведомство отклонило каждое третье обращение контролирующих органов о проведении внеплановых проверок предпринимателей. При этом в большинстве таких случаев «контролёры» даже не смогли обосновать необходимость таких мероприятий, что и вызвало недоверие у прокуроров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

За тот же период прокуратура выявила около 500 нарушений законодательства в сфере защиты прав бизнеса. Внесено 286 актов прокурорского реагирования. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 142 должностных лица.