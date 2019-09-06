Орловская прокуратура рассказала о количестве необоснованных проверок бизнеса
06.09.2019
В первой половине этого года в Орловской области надзорное ведомство отклонило каждое третье обращение контролирующих органов о проведении внеплановых проверок предпринимателей. При этом в большинстве таких случаев «контролёры» даже не смогли обосновать необходимость таких мероприятий, что и вызвало недоверие у прокуроров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
За тот же период прокуратура выявила около 500 нарушений законодательства в сфере защиты прав бизнеса. Внесено 286 актов прокурорского реагирования. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 142 должностных лица.
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