Орловская прокуратура обязала чиновников отремонтировать ещё одну дорогу
24.06.2019
Надзорное ведомство подало соответствующее требование в суд Верховского района. Его удовлетворили. Такую информацию сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.
Как выяснилось, часть дороги, проходящей через посёлок Верховье, не является безопасной для водителей и пешеходов. На трассе имеются выбоины и просадки, а уровень обочин занижен. Это установили в ходе прокурорской проверки.
Обязанности по приведению дороги в порядок возложены на орган местного самоуправления.
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