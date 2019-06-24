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Орловская прокуратура обязала чиновников отремонтировать ещё одну дорогу

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24.06.2019

Надзорное ведомство подало соответствующее требование в суд Верховского района. Его удовлетворили. Такую информацию сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Как выяснилось, часть дороги, проходящей через посёлок Верховье, не является безопасной для водителей и пешеходов. На трассе имеются выбоины и просадки, а уровень обочин занижен. Это установили в ходе прокурорской проверки.

Обязанности по приведению дороги в порядок возложены на орган местного самоуправления.

Теги:ОрёлОрловская область

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