Орловская поликлиника «купила комбайн»
19.09.2019
Речь идёт о ЛОР-комбайне, который объединяет в едином блоке все основные инструменты для оказания отоларингологической помощи. Такое оборудование появилось в детской поликлинике — филиале Ливенской ЦРБ. До конца текущего года его введут в эксплуатацию.
Ранее ЛОР-комбайном располагал только НКМЦ имени Круглой.
Также в ливенское медучреждение поступило оборудование для детской офтальмотологии и лабораторные анализаторы. Об этом сообщает «Уездный город Ливны».
Необходимые средства (5 миллионов 900 тысяч рублей) поступили из федерального бюджета.
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