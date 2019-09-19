Орловская поликлиника «купила комбайн»

Речь идёт о ЛОР-комбайне, который объединяет в едином блоке все основные инструменты для оказания отоларингологической помощи. Такое оборудование появилось в детской поликлинике — филиале Ливенской ЦРБ. До конца текущего года его введут в эксплуатацию.

Ранее ЛОР-комбайном располагал только НКМЦ имени Круглой.

Также в ливенское медучреждение поступило оборудование для детской офтальмотологии и лабораторные анализаторы. Об этом сообщает «Уездный город Ливны».

Необходимые средства (5 миллионов 900 тысяч рублей) поступили из федерального бюджета.