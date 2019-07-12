Орловская полиция разыскивает любителя чужих денег
12.07.2019
Отдел уголовного розыска отделения полиции Северного района Орла устанавливает личность подозреваемого в преступлении.
27 января этого года неустановленный гражданин расплатился в магазине с помощью чужой банковской карты. Настоящий владелец карты понёс значительный материальный ущерб.
Всех, кто может опознать гражданина, просят звонить на номер
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