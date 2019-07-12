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Орел12.07.2019 Пятница 12:01
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Орловская полиция разыскивает любителя чужих денег

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12.07.2019

Отдел уголовного розыска отделения полиции Северного района Орла устанавливает личность подозреваемого в преступлении.

27 января этого года неустановленный гражданин расплатился в магазине с помощью чужой банковской карты. Настоящий владелец карты понёс значительный материальный ущерб.

Всех, кто может опознать гражданина, просят звонить на номер 8-962-478-05-78.

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Теги:ОрёлОрловская область

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