Орловская полиция разыскивает любителя чужих денег

Отдел уголовного розыска отделения полиции Северного района Орла устанавливает личность подозреваемого в преступлении.

27 января этого года неустановленный гражданин расплатился в магазине с помощью чужой банковской карты. Настоящий владелец карты понёс значительный материальный ущерб.