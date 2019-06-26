Орловская полиция рассказала о хищениях
26.06.2019
Около 50 случаев хищения чужого имущества произошло в Орле с начала этого года. Такую информацию сообщили в УМВД.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Основная часть дел раскрыта.
Нередко объектом таких посягательств становятся велосипеды, которые орловчане оставляют в подъездах своих домов. Полиция рекомендует хозяевам двухколёсного транспорта не поступать таким образом, а забирать велосипеды домой или запирать их в подвалах.
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