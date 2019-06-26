Орловская полиция рассказала о хищениях

Около 50 случаев хищения чужого имущества произошло в Орле с начала этого года. Такую информацию сообщили в УМВД.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Основная часть дел раскрыта.

Нередко объектом таких посягательств становятся велосипеды, которые орловчане оставляют в подъездах своих домов. Полиция рекомендует хозяевам двухколёсного транспорта не поступать таким образом, а забирать велосипеды домой или запирать их в подвалах.