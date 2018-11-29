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Орел29.11.2018 Четверг 13:26
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Орловская полиция раскрыла грабёж, совершённый в августе этого года

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29.11.2018

Преступление произошло в микрорайоне «Новая Ботаника» в лесополосе в вечернее время суток.

Неизвестный напал на женщину и отобрал у неё сумку с документами, восемью тысячами рублей и сотовым телефоном.

Полиция возбудила уголовное дело, после чего установила и задержала подозреваемого. Им оказался 25-летний орловец, ранее привлекавшийся к ответственности за подобные преступления.

Подозреваемый признал вину. Как выяснилось, сумку он выкинул, а «сотовый» — продал. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьМВДполиция

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