Орловская полиция раскрыла грабёж, совершённый в августе этого года
29.11.2018
Преступление произошло в микрорайоне «Новая Ботаника» в лесополосе в вечернее время суток.
Неизвестный напал на женщину и отобрал у неё сумку с документами, восемью тысячами рублей и сотовым телефоном.
Полиция возбудила уголовное дело, после чего установила и задержала подозреваемого. Им оказался 25-летний орловец, ранее привлекавшийся к ответственности за подобные преступления.
Подозреваемый признал вину. Как выяснилось, сумку он выкинул, а «сотовый» — продал. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.
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