Орловская полиция раскрыла грабёж, совершённый в августе этого года

Преступление произошло в микрорайоне «Новая Ботаника» в лесополосе в вечернее время суток.

Неизвестный напал на женщину и отобрал у неё сумку с документами, восемью тысячами рублей и сотовым телефоном.

Полиция возбудила уголовное дело, после чего установила и задержала подозреваемого. Им оказался 25-летний орловец, ранее привлекавшийся к ответственности за подобные преступления.

Подозреваемый признал вину. Как выяснилось, сумку он выкинул, а «сотовый» — продал. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.