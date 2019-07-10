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Орел10.07.2019 Среда 12:54
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  3. Орловская полиция проводит проверку по факту нападения овчарки на пенсионерку

Орловская полиция проводит проверку по факту нападения овчарки на пенсионерку

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10.07.2019

Инцидент произошёл в Ливнах. Об этом сообщает сайт «Уездный город Ливны».

70-летняя женщина работала на своём участке. В этот момент на неё напала собака. Животное укусило орловчанку в предплечье.

Пострадавшую госпитализировали в отделение травматологии Ливенской ЦРБ.

По данному факту полиция проводит проверку. По её итогам примут решение.

Хозяин собаки владеет сразу тремя восточно-европейскими овчарками. Животные содержатся в вольере, однако время от времени гуляют во дворе. Владелец утверждает, что собаки являются дрессированными.

Теги:ОрёлОрловская область

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