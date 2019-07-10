Орловская полиция проводит проверку по факту нападения овчарки на пенсионерку
10.07.2019
Инцидент произошёл в Ливнах. Об этом сообщает сайт «Уездный город Ливны».
70-летняя женщина работала на своём участке. В этот момент на неё напала собака. Животное укусило орловчанку в предплечье.
Пострадавшую госпитализировали в отделение травматологии Ливенской ЦРБ.
По данному факту полиция проводит проверку. По её итогам примут решение.
Хозяин собаки владеет сразу тремя восточно-европейскими овчарками. Животные содержатся в вольере, однако время от времени гуляют во дворе. Владелец утверждает, что собаки являются дрессированными.
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