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Орел01.11.2019 Пятница 16:56
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Орловская полиция проверит последователей фанатского движения

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01.11.2019

В Орле усиливают контроль за соблюдением закона и порядка. На время знаменательных дат 4 и 7 ноября силовые ведомства, а также руководящий состав администрации Орла, предприятий, организаций и учреждений города переходит в режим круглосуточного реагирования.

Также на данный момент места массового пребывания людей в Орле обследованы на наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ и взяты под круглосуточную охрану.

Кроме того, полиция проведёт особую проверку в отношении лиц, состоящих на профилактическом учёте, последователей фанатского движения, попадавших в поле зрения Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Орловской области, а также, совместно с Росгвардией, граждан, имеющих разрешения на ношение огнестрельного оружия.

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