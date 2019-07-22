Орловская полиция прокомментировала видеоролик с участием обнажённого мужчины
22.07.2019
Видозапись, на которой молодой человек, раздетый до нижнего белья, стоит рядом с полицейскими в торговом зале супермаркета, появилась в социальных сетях.
Управление МВД сообщило «Орловским новостям», что орловчанин, находясь на улице, нарушал общественный порядок. Молодой человек снял с себя одежду и выкрикивал нецензурные ругательства. Очевидец сообщил об этом в полицию. Когда возмутитель спокойствия увидел сотрудников МВД, он забежал в помещение магазина. Там его и настигли «люди в форме».
На нарушителя составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».
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