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  3. Орловская полиция «по горячим следам» задержала подозреваемого в жестоком убийстве

Орловская полиция «по горячим следам» задержала подозреваемого в жестоком убийстве

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09.07.2019

Резонансное убийство жительницы Орловского района произошло 7 июля. 60-летнюю женщину зарезали во время утренней пробежки рядом с микрорайоном «Болховский».

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, причастного к особо тяжкому преступлению удалось установить и задержать «по горячим следам». Это житель Кромского района 1993 года рождения. Ранее он был судим.

Предварительно установлено, что злоумышленник напал на женщину, чтобы завладеть её имуществом, однако она начала сопротивляться. Тогда он нанёс орловчанке несколько ножевых ранений, оказавшихся смертельными.

Подозреваемый задержан. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Теги:ОрёлОрловская область

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