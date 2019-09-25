Орловская полиция ищет уборщиков
25.09.2019
Управление МВД по городу Орлу проведёт аукцион на право осуществлять уборку служебных помещений подразделения и прилегающей к ним территории.
Аукцион состоится 4 октября. Контракт будет действовать до последнего дня текущего года.
Победителю заплатят до 373 тысяч 400 рублей — такова начальная (максимальная) цена контракта.
Участвовать в торгах могут юридические лица, не находящиеся в процедуре ликвидации либо банкротства, не имеющие недоимок по налогам и сборам или иных задолженностей по бюджетным платежам.
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