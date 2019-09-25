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Орел25.09.2019 Среда 17:37
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Орловская полиция ищет уборщиков

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25.09.2019

Управление МВД по городу Орлу проведёт аукцион на право осуществлять уборку служебных помещений подразделения и прилегающей к ним территории.

Аукцион состоится 4 октября. Контракт будет действовать до последнего дня текущего года.

Победителю заплатят до 373 тысяч 400 рублей — такова начальная (максимальная) цена контракта.

Участвовать в торгах могут юридические лица, не находящиеся в процедуре ликвидации либо банкротства, не имеющие недоимок по налогам и сборам или иных задолженностей по бюджетным платежам.

Теги:Орловская областьУправление МВД по Орловской области

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