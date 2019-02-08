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Орел08.02.2019 Пятница 12:34
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  3. Орловская пенсионерка, пытаясь подключить кэшбэк, лишилась 146 тысяч рублей

Орловская пенсионерка, пытаясь подключить кэшбэк, лишилась 146 тысяч рублей

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08.02.2019

66-летняя женщина пострадала от действий преступника. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

Злоумышленник, выдавая себя за сотрудника банка, позвонил орловчанке и предложил подключить услугу, позволяющую возвращать на карту высокий процент от совершаемых покупок. Женщина поверила незнакомцу, сообщила ему свои данные и установила на свой компьютер программу, которую он рекомендовал ей. Позднее полицейские выяснили, что эта программа позволила преступнику получить удалённый доступ к её устройству.

Затем лже-сотрудник банка посоветовал пенсионерке завести ещё одну карту. Когда женщина перевела на неё все деньги со старой карты, сбережения исчезли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Теги:ОрёлОрловская область

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