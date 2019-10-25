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Орловская пенсионерка погибла в ДТП

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25.10.2019

Авария случилась 24 октября в 16:20 в Орле на Васильевской улице у дома № 36.

Женщина 1948 года переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На неё наехал «Форд Фокус», ехавший со стороны 2-й Посадской в сторону Колхозной, которым управлял 22-летний водитель.

Пострадавшую доставили в больницу Семашко. Через час она ушла из жизни.

По факту ДТП проводится проверка. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

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