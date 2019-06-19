Орловская одиннадцатиклассница вышла в финал всероссийской премии «Выпускник-2019»

Татьяна Гусарова из Овсянниковской средней школы Орловского района вошла в число финалистов в номинации «Творец года». Об этом сообщает «Орловское информбюро».

Татьяна стала победителем открытого интернет-голосования. Старшеклассница представила на суд пользователей видео-визитку, где рассказала о своих талантах и умениях.

Номинанты премии будут названы завтра.