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  3. Орловская одиннадцатиклассница вышла в финал всероссийской премии «Выпускник-2019»

Орловская одиннадцатиклассница вышла в финал всероссийской премии «Выпускник-2019»

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19.06.2019

Татьяна Гусарова из Овсянниковской средней школы Орловского района вошла в число финалистов в номинации «Творец года». Об этом сообщает «Орловское информбюро».

Татьяна стала победителем открытого интернет-голосования. Старшеклассница представила на суд пользователей видео-визитку, где рассказала о своих талантах и умениях.

Номинанты премии будут названы завтра.

Теги:ОрёлОрловская область

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