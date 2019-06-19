Орловская одиннадцатиклассница вышла в финал всероссийской премии «Выпускник-2019»
19.06.2019
Татьяна Гусарова из Овсянниковской средней школы Орловского района вошла в число финалистов в номинации «Творец года». Об этом сообщает «Орловское информбюро».
Татьяна стала победителем открытого интернет-голосования. Старшеклассница представила на суд пользователей видео-визитку, где рассказала о своих талантах и умениях.
Номинанты премии будут названы завтра.
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