Орловская область ждёт новых федеральных миллиардов

До конца текущего года наш регион планирует получить из федеральной казны ещё 6 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

С начала года оттуда же туда же поступило 8 миллиардов. Средства направлены на выравнивание бюджета (3,6 миллиардов), субвенции (1,6 миллиарда) и субсидии (1,5 миллиарда), межбюджетные трансферты (1,1 миллиарда) и другие цели.

Департамент соцзащиты освоил 53,8% запланированных на год федеральных средств, департамент сельского хозяйства — 77%. В сфере экономического развития освоено 97,5% средств, в спорте — 65%, в культуре — 52,1%.