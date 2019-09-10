Орловская область ждёт новых федеральных миллиардов
10.09.2019
До конца текущего года наш регион планирует получить из федеральной казны ещё 6 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
С начала года оттуда же туда же поступило 8 миллиардов. Средства направлены на выравнивание бюджета (3,6 миллиардов), субвенции (1,6 миллиарда) и субсидии (1,5 миллиарда), межбюджетные трансферты (1,1 миллиарда) и другие цели.
Департамент соцзащиты освоил 53,8% запланированных на год федеральных средств, департамент сельского хозяйства — 77%. В сфере экономического развития освоено 97,5% средств, в спорте — 65%, в культуре — 52,1%.
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