Орловская область заняла 23 место в Национальном рейтинге трезвости

Оригинальный рейтинг составили специалисты организации «Трезвая Россия» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания.

Эксперты сравнили масштабы негативных последствий от незаконного оборота алкогольной продукции и злоупотребления алкоголя среди граждан в каждом регионе России.

Каждому субъекту был присвоен итоговый балл.

Орловская область набрала ровно 32 балла и заняла 23 место из 85 возможных.

Лидерами рейтинга стали республики Северного Кавказа — Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Далее следует Белгородская область, Тюменская область, Ставропольский край и Волгоградская область. Замыкает первую десятку Калмыкия.

Последние места в рейтинге заняли северные регионы — Чукотский АО, Магаданская область, Ненецкий АО, Сахалинская область и Коми.