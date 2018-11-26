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  3. Орловская область заняла 23 место в Национальном рейтинге трезвости

Орловская область заняла 23 место в Национальном рейтинге трезвости

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26.11.2018

Оригинальный рейтинг составили специалисты организации «Трезвая Россия» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания.

Эксперты сравнили масштабы негативных последствий от незаконного оборота алкогольной продукции и злоупотребления алкоголя среди граждан в каждом регионе России.

Каждому субъекту был присвоен итоговый балл.

Орловская область набрала ровно 32 балла и заняла 23 место из 85 возможных.

Лидерами рейтинга стали республики Северного Кавказа — Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Далее следует Белгородская область, Тюменская область, Ставропольский край и Волгоградская область. Замыкает первую десятку Калмыкия.

Последние места в рейтинге заняли северные регионы — Чукотский АО, Магаданская область, Ненецкий АО, Сахалинская область и Коми.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьалкогольрейтинги

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