Орловская область закупит новые машины "Скорой помощи" и школьные автобусы

Премьер-министр Дмитрий Медведев выделил Орловщине средства на покупку 12-ти машин «Скорой помощи» и 39-ти школьных автобусов.

Средства выделят из резервного фонда федерального правительства.

Деньги получат и другие регионы. Всего таким образом распределят 5 миллиардов рублей.

В этом году в Орловской области за счёт федеральных средств закуплены девять мобильных ФАПов. Комплексы позволят оказывать медицинскую помощь в населённых пунктах, где проживают меньше ста человек.