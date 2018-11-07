Орловская область закупит новые машины "Скорой помощи" и школьные автобусы
07.11.2018
Премьер-министр Дмитрий Медведев выделил Орловщине средства на покупку 12-ти машин «Скорой помощи» и 39-ти школьных автобусов.
Средства выделят из резервного фонда федерального правительства.
Деньги получат и другие регионы. Всего таким образом распределят 5 миллиардов рублей.
В этом году в Орловской области за счёт федеральных средств закуплены девять мобильных ФАПов. Комплексы позволят оказывать медицинскую помощь в населённых пунктах, где проживают меньше ста человек.
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