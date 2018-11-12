Орловская область закупит 30 автомобилей для мобильных бригад, которые оказывают социальные услуги
12.11.2018
Автотранспорт приобретут в рамках национального проекта «Демография».
Машины будут использоваться, в том числе, для доставки пожилых граждан, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.
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