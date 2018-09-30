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Орловская область выступила за разработку государственной программы РФ «Земский учитель»

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28.09.2018

Соответствующий законопроект был единогласно поддержан сегодня на 28-м внеочередном заседании Орловского областного Совета народных депутатов. В заседании принял участие Губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Обращение Орловского областного Совета народных депутатов в Правительство России о разработке программы подготовлено комитетом по образованию, культуре, спорту, молодежной политике и туризму.

Суть программы в предоставлении молодым учителям в возрасте до 35 лет, прибывшим на работу в сельские школы, возможности получить единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей для приобретения жилья. Сегодня проблема дефицита педагогических кадров особенно актуальна на селе. С ней столкнулись многие регионы страны. Законопроект о разработке программы поддержали 32 субъекта Российской Федерации.

В Орловской области дефицит кадров в сельских школах имеется практически во всех муниципальных образованиях. Как известно, молодого специалиста очень важно закрепить на рабочем месте. И первоочередным вопросом для него является приобретение жилья. Сегодня в такой поддержке нуждаются порядка 400 молодых педагогов области. Безусловно, решить жилищный вопрос сельских учителей на региональном уровне невозможно в силу ограниченности бюджетных средств.

Отметим, что законодательная инициатива была поддержана Губернатором области Андреем Клычковым. Она обсуждалась на встрече педагогической общественности региона с Министром просвещения РФ Ольгой Васильевой. На недавней встрече с Президентом страны Владимиром Путиным Андрей Клычков также озвучил эту проблему.

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