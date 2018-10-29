Орловская область вошла в двадцатку финалистов всероссийского конкурса «Самый читающий регион»
29.10.2018
Об этом сообщает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.
Однако ни победителем, ни призёром наш регион не стал.
Звания «Литературный флагман России 2018-го года» удостоилась Иркутская область. Лауреатами объявлены Московская, Волгоградская и Ленинградская области.
Конкурс проводился в четвёртый раз.
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