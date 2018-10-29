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  3. Орловская область вошла в двадцатку финалистов всероссийского конкурса «Самый читающий регион»

Орловская область вошла в двадцатку финалистов всероссийского конкурса «Самый читающий регион»

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29.10.2018

Об этом сообщает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

Однако ни победителем, ни призёром наш регион не стал.

Звания «Литературный флагман России 2018-го года» удостоилась Иркутская область. Лауреатами объявлены Московская, Волгоградская и Ленинградская области.

Конкурс проводился в четвёртый раз.

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