Орловская область – в числе самых успешных регионов России по производству сахара
11.10.2018
Об этом сегодня заявил председатель правления некоммерческой организации «Союзроссахар» Андрей Бодин на встрече с зампредом правительства нашего региона Дмитрием Бутусовым.
Встреча состоялась в Москве в рамках юбилейной двадцатой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
Бодин подчеркнул, что серьёзный прорыв в сахарной отрасли наметился именно в последние годы. При этом Орловская область — одна из стратегических территорий в развитии этого направления.
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