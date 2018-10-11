Орловская область – в числе самых успешных регионов России по производству сахара

Об этом сегодня заявил председатель правления некоммерческой организации «Союзроссахар» Андрей Бодин на встрече с зампредом правительства нашего региона Дмитрием Бутусовым.

Встреча состоялась в Москве в рамках юбилейной двадцатой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Бодин подчеркнул, что серьёзный прорыв в сахарной отрасли наметился именно в последние годы. При этом Орловская область — одна из стратегических территорий в развитии этого направления.