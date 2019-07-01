Орловская область увеличит расходы на здравоохранение
01.07.2019
В этом году в регионе в эту сферу вложат 12 с половиной миллиардов рублей — примерно на один миллиард больше, чем потрачено в 2018. Такую информацию озвучили на сегодняшнем аппаратном совещании у губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
В рамках госпрограммы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» планируется достичь целевых показателей по ряду важных направлений. Одна из главных задач — развитие первичной медпомощи. На это выделяется 113 миллионов рублей.
Кроме того, в первоочередном порядке будет решаться и кадровая проблема. Планируется привлечь в медицинские учреждения региона 49 специалистов и 243 медицинских работника среднего звена.
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