Орловская область увеличит расходы на здравоохранение

В этом году в регионе в эту сферу вложат 12 с половиной миллиардов рублей — примерно на один миллиард больше, чем потрачено в 2018. Такую информацию озвучили на сегодняшнем аппаратном совещании у губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

В рамках госпрограммы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» планируется достичь целевых показателей по ряду важных направлений. Одна из главных задач — развитие первичной медпомощи. На это выделяется 113 миллионов рублей.

Кроме того, в первоочередном порядке будет решаться и кадровая проблема. Планируется привлечь в медицинские учреждения региона 49 специалистов и 243 медицинских работника среднего звена.