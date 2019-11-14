Орловская область участвует в третьей Всероссийской онлайн-олимпиаде «Юный предприниматель»

Олимпиада проводится образовательной платформой Учи.ру при поддержке Агентства стратегических инициатив. Она способствует решению задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», помогает выявлять талантливых детей и развивать их предпринимательский потенциал. В олимпиаде принимают участие более 1 млн школьников.

Основной тур продлится с 4 по 17 ноября 2019 года.

В Орловской области олимпиада стартовала в лицее № 18 города Орла, где по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» было установлено современное компьютерное оборудование.

В мероприятии участвовали представители региональной инновационной площадки «Цифровая математическая школа», которые в сотрудничестве с образовательной платформой Учи.ру через индивидуальные курсы подготовки к государственной итоговой аттестации и выпускным работам реализуют задачи повышения качества математического образования учащихся.

Всего в Орловской области около 9500 детей и 1000 педагогов работают на платформе Учи.ру.

Благодаря онлайн формату задания можно выполнить в любое удобное время с компьютера или планшета. Участие в олимпиаде бесплатное. Результаты будут представлены в личных кабинетах учителей, учащихся и родителей.

В олимпиаде школьникам предложены для решения реальные бизнес-задачи, которые закладывают основы финансовой грамотности, учат эффективно планировать свою деятельность, рационально распределять ресурсы. При успешном выполнении задания дети получают свою «игровую» финансовую прибыль. Олимпиада позволяет ребенку получить свой первый предпринимательский опыт.