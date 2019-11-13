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«Орловская область - территория сотрудничества»

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13.11.2019

«Орловская область — территория сотрудничества», под таким названием в Москве состоится презентационный день Орловской области в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Крупнейшие предприятия региона в сферах АПК, промышленности, переработки, IT-технологий, образования и туризма представят свои лучшие продукты и инновационные разработки на площадке мероприятия. Организаторы планируют помочь региону найти потенциальных партнеров, заинтересованных в установлении долгосрочных взаимоотношений, продемонстрировать перспективы развития области и открыть новые возможности для сотрудничества не только в ведущих отраслях региона, но и в перспективных для инвестиций направлениях. День Орловской области в ТПП РФ пройдет 27 ноября.

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