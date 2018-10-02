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Орловская область - среди регионов-лидеров ЦФО по уборке зерновых и зернобобовых культур

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02.10.2018

Наша область — четвёртая в округе по этому показателю.

На данный момент результат Орловской области — 2 миллиона 990 тысяч тонн зерна. Среди лучших районов по уборке — Ливенский, Покровский, Орловский и Колпнянский.

Эти данные озвучили на аппаратном совещании в администрации региона.

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