Орловская область - среди регионов-лидеров ЦФО по уборке зерновых и зернобобовых культур

Наша область — четвёртая в округе по этому показателю.

На данный момент результат Орловской области — 2 миллиона 990 тысяч тонн зерна. Среди лучших районов по уборке — Ливенский, Покровский, Орловский и Колпнянский.

Эти данные озвучили на аппаратном совещании в администрации региона.