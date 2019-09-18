Орловская область сравнялась с Москвой и Петербургом по трезвости

«РИА Новости» опубликовало Рейтинг трезвости регионов, составленный в рамках реализации федерального проекта «Трезвая Россия».

Составители рейтинга поставили каждому региону России определённый балл. При этом они руководствовались шести основными показателями: объёмом продаж алкоголя, численностью умерших из-за отравления спиртным и больных с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольные психозы», количеством преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения и связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкоголя, а также продолжительностью запрета продажи спиртного в течение дня и года.

Наиболее высокие баллы получили самые «пьющие» регионы, наиболее низкие — самые «трезвые». Орловская область набрала 32 балла оказалась в «середнячках». Это сопоставимо с результатами российских столиц — Москвы (32,10) и Петербурга (32,22).

Первые места по трезвости заняли регионы Северного Кавказа Чечня (12,78), Ингушетия (12,82) и Дагестан (14,18), последние — северные Ненецкий АО (46,85), Магаданская область (46,98) и Чукотский АО (48,14).