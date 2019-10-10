Орловская область разбогатела

За первые три квартала текущего года в казну региона поступило 13 миллиардов 900 милллионов налоговых и неналоговых доходов (на 649 миллионов больше, чем за аналогичный период минувшего года).

Выросли поступления по упрощённой системе налогообложения, НДФЛ, уплате акцизов на алкогольную продукцию. Кроме того, на 20% снизилась задолженность по налоговым платежам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.