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Орловская область разбогатела

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10.10.2019

За первые три квартала текущего года в казну региона поступило 13 миллиардов 900 милллионов налоговых и неналоговых доходов (на 649 миллионов больше, чем за аналогичный период минувшего года).

Выросли поступления по упрощённой системе налогообложения, НДФЛ, уплате акцизов на алкогольную продукцию. Кроме того, на 20% снизилась задолженность по налоговым платежам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

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