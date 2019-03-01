Орловская область привлечёт новые бюджетные кредиты
01.03.2019
Средства перечислят из федерального бюджета. Условия соответствующего соглашения между правительством области и Минфином России одобрили на сессии Облсовета 28 февраля.
Общая сумма двух кредитов составит 4,129 миллиарда рублей. Средства привлекаются для частичного покрытия дефицита областного бюджета.
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