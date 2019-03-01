Орловская область привлечёт новые бюджетные кредиты

Средства перечислят из федерального бюджета. Условия соответствующего соглашения между правительством области и Минфином России одобрили на сессии Облсовета 28 февраля.

Общая сумма двух кредитов составит 4,129 миллиарда рублей. Средства привлекаются для частичного покрытия дефицита областного бюджета.