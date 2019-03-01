Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел01.03.2019 Пятница 12:39
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловская область привлечёт новые бюджетные кредиты

Орловская область привлечёт новые бюджетные кредиты

Версия для печати

01.03.2019

Средства перечислят из федерального бюджета. Условия соответствующего соглашения между правительством области и Минфином России одобрили на сессии Облсовета 28 февраля.

Общая сумма двух кредитов составит 4,129 миллиарда рублей. Средства привлекаются для частичного покрытия дефицита областного бюджета.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53186

Добавил новость: 

Другие новости раздела

01.03.2019

Завтра в Орле пройдёт региональная конференция «Почечная недостаточность. Ранняя диагностика. Современное лечение»

01.03.2019

Жители Орловской области рассказали о своём отношении к переездам

01.03.2019

В конкурсе Минстроя РФ примут участие 6 городов Орловской области

01.03.2019

Ливны возьмут из бюджета Орловской области кредит в 10 миллионов рублей

01.03.2019

В Орловской области суд вынес приговор жителю Мценска, который избил главного инженера предприятия

$ USD65.8895(+0.13)01.03
€ EUR74.9691(+0.14)01.03

Наш опрос

Лучшая рок-группа из Орловской области?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online