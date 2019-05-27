Орловская область приняла участие в заседании Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности
27.05.2019
В центре внимания участников мероприятия, которое прошло в Москве, были проблемы и перспективы развития экспорта российских товаров на рынке стран Африки.
В частности, речь шла о приоритетных направлениях российского экспорта, перспективах заключения соглашения о зоне свободной торговли с Египтом, инструментах продвижения российских товаров на рынок африканских стран.
Участниками заседания стали представители деловых кругов и науки. Наш регион представлял и.о. руководителя Представительства Орловской области при Правительстве РФ Александр Агабабов.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54862
Другие новости раздела
$ USD64.4636(-0.15)28.05
€ EUR72.1863(-0.13)28.05
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?