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Орловская область принимает участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

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02.10.2018

Мероприятие стартовало накануне и завершится завтра.

В тренировке участвуют территориальные органы федеральных структур, органы исполнительной власти и местного самоуправления, организации и спасательные службы.

Главная цель — отработать возможные сценарии ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Планируется отработать мероприятия по радиационной, химической и биологической защите работников и населения.

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