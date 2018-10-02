Орловская область принимает участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

Мероприятие стартовало накануне и завершится завтра.

В тренировке участвуют территориальные органы федеральных структур, органы исполнительной власти и местного самоуправления, организации и спасательные службы.

Главная цель — отработать возможные сценарии ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Планируется отработать мероприятия по радиационной, химической и биологической защите работников и населения.