Орловская область принимает участие во всероссийской акции «Парад первых лиц – парад мам»
20.11.2018
Акция, приуроченная к Дню матери, стартует с сегодняшнего дня и завершается 10 декабря.
Чтобы принять в ней участие, нужно оставить признание в любви своему «первому лицу» — матери — на сайте стенапризнаний.рф. С этой платформы признания будут ретранслироваться в социальные сети и на другие интернет-площадки.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50703
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