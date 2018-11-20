Орловская область принимает участие во всероссийской акции «Парад первых лиц – парад мам»

Акция, приуроченная к Дню матери, стартует с сегодняшнего дня и завершается 10 декабря.

Чтобы принять в ней участие, нужно оставить признание в любви своему «первому лицу» — матери — на сайте стенапризнаний.рф. С этой платформы признания будут ретранслироваться в социальные сети и на другие интернет-площадки.