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Орел20.11.2018 Вторник 11:55
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Орловская область принимает участие во всероссийской акции «Парад первых лиц – парад мам»

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20.11.2018

Акция, приуроченная к Дню матери, стартует с сегодняшнего дня и завершается 10 декабря.

Чтобы принять в ней участие, нужно оставить признание в любви своему «первому лицу» — матери — на сайте стенапризнаний.рф. С этой платформы признания будут ретранслироваться в социальные сети и на другие интернет-площадки.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьДень матери

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