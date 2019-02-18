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  3. Орловская область потеряла позиции в рейтинге качества жизни регионов от «РИА Новости»

Орловская область потеряла позиции в рейтинге качества жизни регионов от «РИА Новости»

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18.02.2019

По сравнению с предыдущим рейтингом, Орловщина «съехала» на две позиции и заняла 43 место.

Рейтинг составлялся по итогам 2018 года.

«РИА Новости» оценивало субъекты РФ по 70 показателям на основе данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников. Каждому региону присвоили место на основе полученных баллов (от одного до ста).

Как обычно, список возглавили Москва, Петербург и Подмосковье. Из наших соседей по ЦФО в первую десятку попали Белгородская, Воронежская и Липецкая области.

В замыкающую десятку рейтинга вошли Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкалье, Карачаево-Черкесия и Тува.

Теги:ОрёлОрловская область

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