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Орел18.09.2019 Среда 14:16
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Орловская область попытается продать «семёрку» в третий раз

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18.09.2019

Департамент государственного имущества Орловской области выставит на торги ВАЗ-21070 белого цвета 2004 года выпуска. В комплекте с автомобилем продадут аптечку и огнетушитель, аварийный знак, антенну, аккумулятор, пять летних и пять шипованных автошин, пять колёсных дисков и автоакустику.

Начальная цена лота  34 тысячи 352 рубля с учётом НДС.

Электронный аукцион состоится 18 октября. Приём заявок на участие стартует сегодня.

Автомобиль пытаются продать уже в третий раз.

Теги:Орловская областьгосударственное имущество

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