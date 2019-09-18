Орловская область попытается продать «семёрку» в третий раз
18.09.2019
Департамент государственного имущества Орловской области выставит на торги ВАЗ-21070 белого цвета 2004 года выпуска. В комплекте с автомобилем продадут аптечку и огнетушитель, аварийный знак, антенну, аккумулятор, пять летних и пять шипованных автошин, пять колёсных дисков и автоакустику.
Начальная цена лота — 34 тысячи 352 рубля с учётом НДС.
Электронный аукцион состоится 18 октября. Приём заявок на участие стартует сегодня.
Автомобиль пытаются продать уже в третий раз.
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