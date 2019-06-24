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Орловская область попытается «очаровать» турецких бизнесменов

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24.06.2019

Сегодня в Орле пройдёт российско-турецкий культурно-экономический форум-конференция.

Мероприятие откроется в 12 часов в бизнес-центре ТМК «ГРИНН». В нём примут участие представители бизнеса, образования и культуры из России и Турции. Об этом информирует администрация Орловской области.

Запланирована бизнес-конференция с презентациями возможностей Орловской области и турецкого бизнеса.

Участие в мероприятии бесплатное.

Теги:ОрёлОрловская область

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