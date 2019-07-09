Орловская область попрощалась с аналоговым телевещанием
09.07.2019
Отключение прошло успешно.
Итоги отключения аналогового телевещания во всероссийском масштабе подвели на заседании правительственной комиссии по развитию телерадиовещания.
С 8 июля началось поэтапное прекращение деятельности тематической «горячей линии»
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