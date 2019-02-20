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Орловская область попала на «Гастрономическую карту России»

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20.02.2019

Наш регион стал участником федерального проекта благодаря яблочному соку.

«Яcнополянский яблочный сок» производят в Кромском районе. Интересно, что яблоки для его изготовления собирают в Тульской области в родовом имении писателя Льва Толстого «Ясная Поляна». Сейчас здесь содержат 40 гектаров яблоневых садов и выращивают три десятка сортов яблок.

Основным координатором проекта «Гастрономическая карта России» является Екатерина Шаповолова — специалист в сфере аграрного туризма.

Теги:ОрёлОрловская область

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