Орловская область попала на «Гастрономическую карту России»

Наш регион стал участником федерального проекта благодаря яблочному соку.

«Яcнополянский яблочный сок» производят в Кромском районе. Интересно, что яблоки для его изготовления собирают в Тульской области в родовом имении писателя Льва Толстого «Ясная Поляна». Сейчас здесь содержат 40 гектаров яблоневых садов и выращивают три десятка сортов яблок.

Основным координатором проекта «Гастрономическая карта России» является Екатерина Шаповолова — специалист в сфере аграрного туризма.