Орловская область попала на «Гастрономическую карту России»
20.02.2019
Наш регион стал участником федерального проекта благодаря яблочному соку.
«Яcнополянский яблочный сок» производят в Кромском районе. Интересно, что яблоки для его изготовления собирают в Тульской области в родовом имении писателя Льва Толстого «Ясная Поляна». Сейчас здесь содержат 40 гектаров яблоневых садов и выращивают три десятка сортов яблок.
Основным координатором проекта «Гастрономическая карта России» является Екатерина Шаповолова — специалист в сфере аграрного туризма.
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