Орловская область поможет Европе и Китаю стать ближе
17.07.2019
Через наш регион частично пройдёт первая полностью частная автомобильная трасса, которая соединит Европу с западной частью Китая. По территории России трасса протянется от границы с Белоруссией до границы с Казахстаном на примерно 2 тысячи километров. Соответствующее постановление утвердил премьер Дмитрий Медведев. Об этом информирует «РБК».
Проект обойдётся примерно в 600 миллиардов рублей. Все эти средства будут частными. Строительство должно завершиться в 2024 году.
Дорога будет четырёхполосной.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56035
Другие новости раздела
$ USD62.9451(+0.13)18.07
€ EUR70.5552(-0.12)18.07
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?