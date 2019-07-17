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Орловская область поможет Европе и Китаю стать ближе

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17.07.2019

Через наш регион частично пройдёт первая полностью частная автомобильная трасса, которая соединит Европу с западной частью Китая. По территории России трасса протянется от границы с Белоруссией до границы с Казахстаном на примерно 2 тысячи километров. Соответствующее постановление утвердил премьер Дмитрий Медведев. Об этом информирует «РБК».

Проект обойдётся примерно в 600 миллиардов рублей. Все эти средства будут частными. Строительство должно завершиться в 2024 году.

Дорога будет четырёхполосной.

Теги:ОрёлОрловская область

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