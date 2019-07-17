Орловская область поможет Европе и Китаю стать ближе

Через наш регион частично пройдёт первая полностью частная автомобильная трасса, которая соединит Европу с западной частью Китая. По территории России трасса протянется от границы с Белоруссией до границы с Казахстаном на примерно 2 тысячи километров. Соответствующее постановление утвердил премьер Дмитрий Медведев. Об этом информирует «РБК».

Проект обойдётся примерно в 600 миллиардов рублей. Все эти средства будут частными. Строительство должно завершиться в 2024 году.

Дорога будет четырёхполосной.