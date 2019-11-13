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Орел13.11.2019 Среда 11:24
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  3. Орловская область получит 8,8 млн. рублей на прививки

Орловская область получит 8,8 млн. рублей на прививки

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13.11.2019

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Как следует из опубликованного документа, деньги выделяются регионам на компенсацию расходов, связанных с оказанием медпомощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, и вынужденно покинувшим ее и прибывшим на территорию России в экстренном порядке. Также эти деньги пойдут на вакцинацию беженцев из Украины.

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