Орловская область получит 8,8 млн. рублей на прививки

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Как следует из опубликованного документа, деньги выделяются регионам на компенсацию расходов, связанных с оказанием медпомощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, и вынужденно покинувшим ее и прибывшим на территорию России в экстренном порядке. Также эти деньги пойдут на вакцинацию беженцев из Украины.