Орловская область получит 4 миллиарда рублей на «дорожные расходы»

Такую сумму могут перечислить из федерального бюджета до 2024 года.

Однако сначала нашему региону необходимо официально войти в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Чтобы участвовать в проекте, необходимо каждый год ремонтировать и модернизировать минимум 100 километров автодорог. Такая задача поставлена Минтрансом России перед участниками программы.

В будущем году из федеральной казны в нашу область на строительство и ремонт дорог поступит примерно 600 миллионов рублей.