Орловская область получит 4 миллиарда рублей на «дорожные расходы»
13.11.2018
Такую сумму могут перечислить из федерального бюджета до 2024 года.
Однако сначала нашему региону необходимо официально войти в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Чтобы участвовать в проекте, необходимо каждый год ремонтировать и модернизировать минимум 100 километров автодорог. Такая задача поставлена Минтрансом России перед участниками программы.
В будущем году из федеральной казны в нашу область на строительство и ремонт дорог поступит примерно 600 миллионов рублей.
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