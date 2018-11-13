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Орел13.11.2018 Вторник 12:27
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Орловская область получит 4 миллиарда рублей на «дорожные расходы»

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13.11.2018

Такую сумму могут перечислить из федерального бюджета до 2024 года.

Однако сначала нашему региону необходимо официально войти в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Чтобы участвовать в проекте, необходимо каждый год ремонтировать и модернизировать минимум 100 километров автодорог. Такая задача поставлена Минтрансом России перед участниками программы.

В будущем году из федеральной казны в нашу область на строительство и ремонт дорог поступит примерно 600 миллионов рублей.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьдорогибюджет

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