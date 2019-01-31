Орловская область получила новые школьные автобусы
31.01.2019
Накануне в Орле на площади имени Ленина состоялось торжественное вручение 39 сертификатов на новые школьные автобусы. В церемонии участвовал губернатор Орловской области Андрей Клычков и спикер Областного совета Леонид Музалевский.
Сертификаты передали руководителям и представителям 21 муниципального образования. Орловский район получил 8 новых школьных автобусов. Это, по словам главы района Юрия Парахина, полностью снимает проблему транспортировки школьников к местам их учёбы в рамках данного муниципального образования, сообщает пресс-служба Облсовета.
Короткая ссылка obl1.ru/~/52517
Другие новости раздела
31.01.2019
Мэрия Орла обратится в администрацию Орловской области с просьбой увеличить количество поездок по социальному проездному
31.01.2019
В Орле заменят неисправные светильники в уличных фонарях на Тургеневском и Герценском мостах
$ USD65.3577(-0.74)01.02
€ EUR75.2006(-0.37)01.02
Наш опрос
Чего Вы больше всего ждёте от 2019 года?