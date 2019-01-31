Орловская область получила новые школьные автобусы

Накануне в Орле на площади имени Ленина состоялось торжественное вручение 39 сертификатов на новые школьные автобусы. В церемонии участвовал губернатор Орловской области Андрей Клычков и спикер Областного совета Леонид Музалевский.

Сертификаты передали руководителям и представителям 21 муниципального образования. Орловский район получил 8 новых школьных автобусов. Это, по словам главы района Юрия Парахина, полностью снимает проблему транспортировки школьников к местам их учёбы в рамках данного муниципального образования, сообщает пресс-служба Облсовета.