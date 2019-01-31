Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел31.01.2019 Четверг 14:26
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловская область получила новые школьные автобусы

Орловская область получила новые школьные автобусы

Версия для печати

31.01.2019

Накануне в Орле на площади имени Ленина состоялось торжественное вручение 39 сертификатов на новые школьные автобусы. В церемонии участвовал губернатор Орловской области Андрей Клычков и спикер Областного совета Леонид Музалевский.

Сертификаты передали руководителям и представителям 21 муниципального образования. Орловский район получил 8 новых школьных автобусов. Это, по словам главы района Юрия Парахина, полностью снимает проблему транспортировки школьников к местам их учёбы в рамках данного муниципального образования, сообщает пресс-служба Облсовета.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/52517

Добавил новость: 

Другие новости раздела

31.01.2019

Мэрия Орла обратится в администрацию Орловской области с просьбой увеличить количество поездок по социальному проездному

1
31.01.2019

В Орле заменят неисправные светильники в уличных фонарях на Тургеневском и Герценском мостах

31.01.2019

Сегодня ночью Орёл убирали 6 новых комбинированных дорожных машин

31.01.2019

В Орловской области столкнулись «ВАЗ» и «ГАЗ»

31.01.2019

В Орловской области на пожарище нашли тело 53-летнего мужчины

1
$ USD65.3577(-0.74)01.02
€ EUR75.2006(-0.37)01.02

Наш опрос

Чего Вы больше всего ждёте от 2019 года?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online