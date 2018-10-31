Орловская область полностью закрыла потребность в вакцине от гриппа для несовершеннолетних
31.10.2018
Орловская область полностью закрыла потребность в вакцине от гриппа для несовершеннолетних, а также для беременных женщин. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Прививать орловцев начали ещё в августе.
На данный момент от гриппа привились 50 тысяч человек. Это примерно 59% от общего плана санитарных врачей.
По данным за последнюю отчётную неделю, с симптомами ОРВИ к врачам обратились примерно 4 тысячи орловцев. Как обычно, больше половины из них — дети в возрасте до четырнадцати лет, наименее защищённые от инфекции.
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