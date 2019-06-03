Орловская область перешла на цифровой стандарт телевещания

Об этом сообщил в ходе заседания координационного штаба по подготовке по переходу к цифровому телевидению руководитель Департамента информационных технологий Орловской области Александр Пилипенко. В работе штаба приняли участие главы муниципальных районов Орловской области и их заместители. По его словам, отключение аналогового вещания по состоянию на 12.00 3 июня завешено на 75% телевышек. Процесс отключения аналогового вещания завершится в течение двух часов. В настоящее время от аналогового вещания полностью отключен города Орел и Ливны, Покровский, Корсаковский, Болховский, Дмитровский, Малоархангельский, Верховский, Новодеревеньковский районы.

Как сообщил Александр Пилипенко, в течение недели на телефоны горячей линии по вопросам, связанным с переходом на цифровое телевещание поступило около 120 звонков. Число обращений в два раза меньше аналогичного показателя в Брянской и Воронежской областях. Время работы горячей линии увеличено до пяти часов в день.

Также Правительством Орловской области выделен 1 млн. рублей на компенсацию затрат на приобретение приставок для приема цифрового телесигнала ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Для получения компенсации необходимо предоставить в Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области чеки о покупке необходимого оборудования. Компенсация предоставляется за оборудование для приема цифрового телевизионного сигнала, приобретенное указанными категориями населения в период с 1 января до 1 августа 2019 года.