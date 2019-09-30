Орловская область особо опасна для детей

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова назвала самые опасные и безопасные для несовершеннолетних регионы страны. В число первых вошла и Орловская область. Также в списке особо опасных — Алтай, Подмосковье, Новосибирская и Курганская области. В этих регионах зафиксировано самое большое количество нарушений безопасности на детских площадках и других объектах детского отдыха, сообщает ТАСС.

Наиболее безопасными для детей Кузнецова признала Белгородскую область, Кабардино-Балкарию, Пензенскую область, Северную Осетию и Ханты-Мансийский АО.