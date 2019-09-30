Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел30.09.2019 Понедельник 12:09
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловская область особо опасна для детей

Орловская область особо опасна для детей

Версия для печати

30.09.2019

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова назвала самые опасные и безопасные для несовершеннолетних регионы страны. В число первых вошла и Орловская область. Также в списке особо опасных — Алтай, Подмосковье, Новосибирская и Курганская области. В этих регионах зафиксировано самое большое количество нарушений безопасности на детских площадках и других объектах детского отдыха, сообщает ТАСС.

Наиболее безопасными для детей Кузнецова признала Белгородскую область, Кабардино-Балкарию, Пензенскую область, Северную Осетию и Ханты-Мансийский АО.

Теги:Орловская областьнесовершеннолетние

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57496

Добавил новость: 

Другие новости раздела

30.09.2019

В Орле ярмарка выходного дня переедет на новое место

30.09.2019

Областной суд пересмотрел дело экс-главы должанской ГИБДД

30.09.2019

Орловчанин дал «задний ход» и наехал на земляка

30.09.2019

Столкновение КАМАЗа и «Мазды» привело к смерти

30.09.2019

Молодая орловчанка подозревается в чрезмерной любви к золоту

$ USD64.4156(+0.13)28.09
€ EUR70.3161(-0.07)28.09

Наш опрос

На Орловщине стартует осенний призыв. Ваше мнение о ситуации со срочной службой в армии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online