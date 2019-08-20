Орловская область оплатила рождение 213 новых жителей

В Орловской области продолжается реализация нацпроекта «Демография». О его исполнении губернатору Андрею Клычкову доложила глава регионального Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Ирина Гаврилина.

В рамках нацпроекта реализуются проекты по поддержке семей с детьми и старшего поколения. В рамках первого проекта в текущем году семьи получили выплаты (как единовременные, так и ежемесячные) на общую сумму 466 миллионов 200 тысяч рублей.

Кроме того, «ячейки общества», где родители хотят, но, по медицинским показаниям, не могут завести детей, получили медпомощь за счёт базовой программы обязательного медстрахования. С января по июль включительно в области выполнено 213 «бюджетных» процедур экстракорпорального оплодотворения.

В рамках проекта по поддержке старшего поколения закуплен транспорт для доставки сельских жителей в возрасте от 65 лет в медицинские организации. Сейчас этой услугой охвачены около 200 человек.

Кроме того, проведено обучение 15 врачей-гериаторов и запланировано обучение 6 медсестёр.