Орловская область оказалась в первой половине рейтинга регионов РФ по доходам населения

Исследование провело РИА Рейтинг на основе данных Росстата за 2018 год.

Наш регион занял 40-е место. Специалисты оценили долю населения Орловской области, находящегося за чертой бедности, в 13,7%, а долю населения, находящегося за чертой крайней бедности, в 1,6%. Главный показатель — отношение средних доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг — составил 1 целую и 49 сотых.

Нашими соседями по рейтингу стали Новгородская область и Дагестан.

Первые места в списке заняли северные регионы — Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО, Чукотский АО, Магаданская область и Ханты-Мансийский АО. Далее идут Сахалинская область, Москва, Подмосковье, Петербург и Татарстан.

Замыкают рейтинг национальные республики — Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Алтай и Тува.