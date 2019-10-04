Орловская область одолжит миллиарды

Наш регион привлечёт новые кредиты. Такое постановление утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Средства одолжат, чтобы обеспечить своевременное исполнение существующих обязательств, а также выплаты по кредитам, взятым ранее.

Деньги привлекут в форме кредитных линий — двух невозобновляемых (с лимитом в 1 миллиард и 736 миллионов 489 тысяч рублей) и двух возобновляемых (с лимитом 1 миллиард 100 миллионов каждая).

Сообщается, что в случае с невозобновляемыми кредитными линиями максимально возможная процентная ставка составит 8% годовых, предельно допустимый срок погашения — 365 дней.