Орловская область — один из передовых регионов России по цифровизации транспортной системы

Об этом сегодня заявил заместитель министра транспорта Российской Федерации Алексей Семёнов на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Встреча состоялась в Орле в рабочем кабинете губернатора.

По словам замминистра, в нашем регионе планомерно вводится система интеллектуального управления транспортными потоками. В перспективе это обязательно должно увеличить производительность и улучшить безопасность транспортного комплекса.