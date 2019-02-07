Орловская область — один из передовых регионов России по цифровизации транспортной системы
07.02.2019
Об этом сегодня заявил заместитель министра транспорта Российской Федерации Алексей Семёнов на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Встреча состоялась в Орле в рабочем кабинете губернатора.
По словам замминистра, в нашем регионе планомерно вводится система интеллектуального управления транспортными потоками. В перспективе это обязательно должно увеличить производительность и улучшить безопасность транспортного комплекса.
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