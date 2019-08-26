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Орловская область нуждается во врачах и слесарях

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26.08.2019

Именно эти профессии возглавили список самых востребованных в нашем регионе в настоящий момент. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Речь идёт о вакансиях, официально заявленных работодателями в государственную службу занятости. При этом профессия врача лидирует с большим отрывом. Для «людей в белых халатах» в регионе открыта 401 вакансия. Средний месячный заработок составляет 22 тысячи 442 рубля.

Для слесарей имеется 275 вакансий со средней зарплатой 17 тысяч 888 рублей в месяц.

Далее в списке «самых востребованных» идут операторы различных видов экономической деятельности (246 вакансий), продавцы (234), специалисты различных видов экономической деятельности (224), водители автомобилей (216), подсобные рабочие (158), уборщики (151) и медицинские сёстры (143).

Теги:ОрёлОрловская областьгубернаторКлычковзарплатавакансиизанятостьработа

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